俄羅斯央行周四提議禁止在俄羅斯境內使用和開採加密貨幣，原因為這對金融穩定、公民福祉，以及央行貨幣政策主權構成威脅。

俄羅斯多年來一直反對加密貨幣，稱這些貨幣可能被用於洗錢或資助恐怖主義。政府最終仍在2020年賦予了它們法律地位，但禁止將它們用作支付手段。

周四發布的一份報告中，俄羅斯央行稱加密貨幣的快速增長主要是由投機需求所推動，並警告市場可能出現泡沫，威脅金融穩定和公民。

央行提議阻止金融機構使用加密貨幣進行任何操作，並表示，應建立機制阻止旨在使用法定貨幣購買或出售加密貨幣的交易。

擬議中的禁令包括加密交易所。加密貨幣交易所Binance向路透表示，它將致力於與監管機構合作，並希望與俄羅斯央行就保護俄羅斯加密用戶的利益展開對話。

俄羅斯央行金融穩定部門主管Elizaveta Danilova說，並沒有計畫要限制加密貨幣的擁有。

該行稱，俄羅斯活躍加密貨幣用戶的年交易金額為50億美元。

俄羅斯央行表示，將與加密交易所註冊國的監管機構合作，收集有關俄羅斯客戶運營的資訊。報告指出，中國等其他國家已採取措施遏制加密貨幣活動。俄羅斯是全球第三大比特幣開採國，僅次於美國和哈薩克。

俄羅斯銀行表示，加密採礦為能源消耗帶來了問題。強大的電腦在「挖掘」比特幣和其他加密貨幣，這些電腦與連接到全球網路的其它電腦相競爭，以解決複雜的運算難題。這一過程消耗了電力，而且通常由化石燃料提供動力。