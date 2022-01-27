國際貨幣基金（IMF）警告，隨著全球央行開始緊縮貨幣市場政策，金融市場波動恐將還會進一步加劇。

IMF貨幣與資本市場部門主管阿德里安（Tobias Adrian）在接受媒體訪問時指稱，即使決策官員承諾貨幣政策將會進行平穩的轉型，不過各國央行藉由收緊政策來抑制通膨上升之舉，仍將不免會把高風險股票推向更深困境。

他表示：「隨著金融市場進一步緊縮，意味股票等高風險資產未來還會遭到大幅拋售。」他還補充市場反應主要將繫於央行如何對外溝通它們意圖的能力而定。

聯準會在周三（26日）例會結束後，暗示最快將在3月結束購債計畫並且開始調升利率。阿德里安指出，希望聯準會的利率政策是有秩序的進行調整。

他提到，如果聯準會出乎意料之外，大舉升息兩碼，股市恐將進一步出現拋售潮。另外加密貨幣市場也將受到影響，因為該貨幣與傳統金融市場的相關性正在增加，從年初以來加密貨幣大幅重挫就可見一般。

IMF本周稍早曾發布全球經濟展望報告，它把今年全球經濟成長預估調降到4.4％。

儘管利率升高將對股市造成壓力，不過IMF提到今年多數領域的企業獲利預料將可超出疫情前水準。

此外該組織還提到，已開發國家進行政策正常化的外溢風險也將擴及到新興市場。它先前警告美國政策緊縮將傷害新興亞洲的經濟復甦。

阿德里安指出，過去三個月流入新興市場的資本流動已有減緩跡象，他預期未來還會進一步放緩。

新興市場的通膨壓力也導致許多央行必須調高政策利率，讓原本就疲弱的成長復甦處於風險之中。

IMF解釋，面臨龐大財政赤字與急需外部融資的情況下，此時又面臨政策利率進一步緊縮，勢必將對新興市場造成極大壓力。