中國常駐聯合國代表團網站1月21日消息，美國常駐聯合國代表團網站1月20日發布題為「重塑美國在聯合國領導力」的「事實清單」，曬出美國常駐團2021年在聯合國工作的「成績單」，其中多次對中國進行無端指責。中國常駐聯合國代表張軍大使在回答記者有關提問時表示：美國將遏制中國影響力當成在聯合國的主要任務和成績，這顯然是荒唐可笑、不可理喻的。

張軍表示，中國對世界和平發展的貢獻、對聯合國的支持、對各國的幫助有目共睹、實實在在。中國所追求的是合作共贏，而不是一家獨大；是平等相待，而不是仗勢欺人；是開放包容，而不是拉幫結伙；是和平共處，而不是挑起對抗。

張軍表示，中國站在時代發展潮流一邊，站在絕大多數國家一邊，是正義的力量、進步的力量、合作的力量。有些人總是試圖從消極的角度看待中國甚至抑制中國的作用和影響，這種狹隘、陰暗的心理，是冷戰思維的具體表現，是對當今世界的巨大威脅。

張軍表示，中國不反對其他國家發揮作用，但這種作用必須是正面的、負責的、建設性的。我們不需要將世界帶向動亂、挑起各國對抗的所謂領導力，不需要阻撓別國發展、給世界經濟製造麻煩的所謂領導力，不需要到處施加單邊制裁、給別國人民造成苦難的所謂領導力，不需要在疫情中無所作為、讓幾十萬人民失去生命的所謂領導力。

張軍表示，美國在這份「成績單」中還特別吹噓稱美國推動18個國家關注中國新疆的人權狀況。這是裝睡的人永遠叫不醒之又一例證！事實是，中國新疆保持繁榮穩定發展，中國人民生活一天比一天好。美方不應忘記，在人權理事會和聯大三委期間，近100個國家發聲支持中國在涉疆等問題上的立場，反對出於政治動機、基於虛假信息對中國進行無理指責。

張軍表示，大國合作事關聯合國的未來。過去一年，國際社會在許多重大挑戰面前未能形成合力，最主要原因就是持續受到單邊主義和集團政治的干擾。美國宣稱重返聯合國，但沒有把精力放在推動國際合作上，而是熱衷搞意識形態對抗，打壓中國等國家的影響力，這嚴重破壞了會員國之間的團結互信，也嚴重制約了聯合國發揮應有作用。

張軍表示，世界人民的眼睛是雪亮的，烏雲遮不住太陽。無論別人說什麼，中國都將充滿信心，堅定沿著正確的道路向前走，做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者，為建設一個更美好的世界繼續貢獻智慧和力量。