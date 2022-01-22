新冠肺炎本土疫情擴大，為遏止桃園電子廠感染群聚威脅擴大，行政院長蘇貞昌今召開擴大防疫會議表示，針對染疫外籍移工疫調部分，請勞動部責成數組通譯人員協助指揮中心進行疫調，也請內政部警政署配合協尋相關接觸者。蘇貞昌強調，為有效掌控國內疫情，需擴大通報及採檢與加速病例追蹤管制，落實實聯制與高風險場域管理，全力提升疫苗覆蓋率與加速醫療整備。

行政院發言人羅秉成表示，蘇貞昌院長今日上午召開擴大防疫會議，針對國內外疫情及疫苗施打情形等議題進行討論。指揮中心於會中指出，全球疫情因Omicron株流行續創新高，上周增加13％，國際疫情仍屬嚴峻，境外移入病例數仍多，須嚴守邊境，落實檢疫作為。

國內疫苗接種人口涵蓋率第一劑為80.98％、第二劑為73.17％、基礎加強劑為0.55％、追加劑為13.4％，共已施打3929萬人次，其中12至17歲已接種第二劑學生為87.4萬人，接種率為74.3％。

針對桃園電子廠感染群聚威脅擴大，針對染疫外籍移工疫調部分，蘇貞昌指示，勞動部責成數組通譯人員協助指揮中心進行疫調，也請內政部警政署配合協尋相關接觸者，而由經濟部協助周遭企業的防疫加強作為。另針對高雄港感染相關事件，請交通部持續掌握船務作業員工接觸者，並確實檢討防疫措施未盡完善之處。

蘇貞昌特別要感謝指揮中心、第一線防疫人員以及地方政府徹夜未眠，通力合作，讓確診者能夠即時收治和隔離。在疫苗接種率、醫療量能、以及有去年處理多起群聚事件的經驗下，希望各部會繼續整合力量，擴大匡列和篩檢，讓民眾安心過年。

農曆春節將至，除維持目前指揮中心規範的相關防疫措施，蘇貞昌請內政部針對非與民生、民眾生計相關的宗教習俗活動，包括參拜、擲筊、抽籤、繞境等各項宗教儀式、廟宇空間人流總量管制、香客大樓住宿規範以及餐飲提供等部分，提升相關管制作為，並呼籲各級機關首長、民代於年節期間配合相關防疫措施，減少出席非必要的群聚活動。

另外，蘇貞昌請交通部研議列車中飲食規範的調整，相關規劃於下午指揮中心記者會中統一向國人說明。而行政院作為各級機關表率，今年農曆春節期間也不會有拜廟和發放福袋的相關行程，呼籲國人在春節期間從事民俗或宗教活動，務必要遵從相關防疫指引。