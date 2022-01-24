中國證券登記結算公司（中國結算）公布的最新資料顯示，去年A股市場全年新增投資者1963.36萬人，年增8.9％，創2016年以來新高。若今年1月能夠保持去年月均新增投資者163.6萬的速度，則A股投資者總數將於2022年2月末突破2億大關。

據《證券日報》報導，從A股新增投資者月度資料來看，去年除10月新增投資者數未達百萬外，其他月分則均超130萬。其中，1月和3月新增投資者數均超200萬，分別達209.43萬、247.74萬。而3月新增投資者數也創下2015年7月以來的單月新高。

去年以來A股投資者總數不斷向上突破，截至去年2月末投資者數量突破1.8億，7月末突破1.9億，12月末達到1.97億。

去年A股新能源、大宗商品等板塊的表現，激發了更多投資者入市的熱情。此外，中南財經政法大學數字經濟研究院執行院長盤和林認為，95後、00後的理財需求增加，也是A股投資者數量快速增長的重要原因。

中國結算資料顯示，截至2021年12月末，投資者數量共1億9740.85萬，其中自然人1億9693.91萬，非自然人46.94萬。自然人中，已開立A股帳戶投資者1億9635.78萬，已開立B股帳戶投資者237.24萬。非自然人中，已開立A股帳戶投資者44.83萬，已開立B股帳戶投資者2.14萬。

從投資者結構變化來看，去年A股新增投資者中，自然人1958.13萬，同比增加8.87％；新增非自然人5.23萬，同比增加40.97％。

謝後勤表示，當前A股投資者群體中，個人投資者的數量仍然龐大，但隨著註冊制全面實行，投資A股對個人投資者專業能力的要求會越來越高，因此，未來依靠專業機構開展投資將是趨勢。