千萬存款哪來？國民黨團告發林秉樞洗錢案 檢方僅起訴偽造文書

林秉樞因涉嫌施暴監禁「港湖女神」高嘉瑜，並威脅散布不雅照，遭新北地檢署約談調查。檢方今偵結起訴，除了針對其施暴、拘禁、恐嚇等情事起訴外，另還查出林秉樞2020年10月至去年9月間，曾指示賴姓、郭姓助理以及鄭姓男子幫助他偽造自動櫃員機交易明細照片，用修圖軟體，將銀行、郵局帳戶餘額變更，因此檢方另也依偽造文書起訴，而2名涉案助理、鄭男則緩起訴處分。

檢方調查發現，林秉樞曾多次委託3人變造帳戶存摺餘額、交易明細的交易時間，其中他的郵局帳戶明明僅有1萬1511元，他卻在2020年10月指示郭姓助理將其修圖，改為1801萬多元，同月又要求其變更為3620萬多元。

另外，他也曾在同月指示賴姓助理，將其永豐銀行帳戶餘額變更為1300多萬，但實際上他的存款帳戶當時僅有272萬多元，隔月又命令賴女將帳戶餘額變更為2336萬多元，隔年帳戶甚至曾一度最高變更為6236萬多元。

檢方查出，帳戶交易明細變更後，林都會要求助理回傳變造後的照片，供他轉傳給別人，以此混淆他人視聽，而他也在去年11月間曾購置藝術品，他先匯了15萬給賴女，隨後要求她變造銀行帳戶存入交易憑單照片，修改匯款金額，以此變造准私文書，鄭男變更完文件回傳給林後，林又轉傳給藝術品公司相關人等，以此混淆對方。