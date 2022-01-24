上海市疫情防控工作領導小組辦公室發布資訊顯示，上海市進一步完善入境人員解除14天集中隔離後的7天健康監測管理服務，其中，入境目的地為上海市的人員，在解除14天集中隔離後，如在該市有固定居住地且滿足居家健康監測條件（一人一戶或一家一戶）的，落實7天居家健康監測。期間，居家健康監測人員及同住人「非必要不外出」。因生病就醫等特殊情況確需外出的，安排專用車輛閉環轉送。

據澎湃新聞報導，入境目的地為上海市、但無固定居住地或不滿足居家健康監測條件，或入境目的地為外省市但需在滬停留的人員，在解除14天集中隔離後，入住指定健康監測酒店落實7天健康監測，一人一間（套）或一家一間（套）。其間原則上不得離開房間，由酒店提供餐食、外賣、包裹等轉送服務。因生病就醫等特殊情況確需外出的，安排專用車輛閉環轉送。

入境人員解除14天集中隔離健康觀察時，由專用車輛閉環轉送至居家健康監測地或指定健康監測酒店。嚴格落實每日早晚2次體溫監測和個人健康狀況監測。在健康監測的第2天、第7天，由專用車輛閉環轉送至指定醫療機構開展核酸檢測，或由醫務人員上門採樣。相關人員如健康監測期滿，且核酸檢測結果為陰性、無新冠肺炎相關臨床症狀，由所在社區或指定酒店解除健康監測。

健康監測期間，入境人員及同住人如未履行相應義務或違反規定，造成疫情傳播風險的，將依法依規採取懲戒措施，嚴肅追責。

該管理措施自2022年1月25日零時起施行，至3月31日24時止。屆時將根據疫情防控形勢進行動態調整。

24日下午舉行的上海市疫情防控工作新聞發佈會上，上海市衛生健康委通報，上海市新增1例新冠肺炎本土確診病例。該病例為浦東機場貨運區辦理進口業務的工作人員，男，29歲，居住於奉賢區奉城鎮幸福村8組。1月23日，因發熱自行駕車到奉賢區奉城醫院發熱門診就診，新冠肺炎病毒核酸檢測結果異常。1月24日，經市疾控中心覆核新冠肺炎病毒核酸檢測結果為陽性。

上海機場集團副總裁趙海波在上海市疫情防控工作新聞發佈會上表示，已連夜對該名員工所在區域的人員和環境開展了排查及核酸檢測，並落實相應的管控措施。目前，浦東機場的各項工作正常開展，客運航班、貨運航班均未受到影響。