台股2021年12月展開反攻，月線飆漲791點，更一舉站穩「萬八」（18000點），散戶表現相當給力，反應在中央銀行公布的當月金融情況，代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額月增325億元至3兆1686億元，重返歷史新高。

根據央行統計，證券劃撥存款餘額一路衝高，從2020年11月創歷史新高後，接下來至2021年9月共連續11個月均刷新最高紀錄，10月股市大跌而減少，11月台股反攻、散戶歸隊，餘額增至歷史次高，12月再重返新高水準。

統計並顯示，當月台股股價指數月平均攀高至17845點的史上最高，日平均成交值2855億元、月減642億元，融資餘額月增157億元至3635億元。央行官員表示，自然人戶（散戶）在集中市場占比，去年持續在相對高位的六成以上，其中6月及7月甚至衝破七成，10月下滑至63.6％，11月明顯回升至67.1％，12月略減至66.1％，基本上隨著股市表現變動。

央行官員認為，證券劃撥存款餘額去年下半年大致上都位在3～3.1兆元上下徘徊，凸顯國人積極參與股市，尋求投資獲利的方機會，反應國內經濟基本面佳，對股市信心維持正向。