法國奢侈品巨頭路易威登（LVMH）的腕表盛會LVMH Watch Week周一登場，LVMH主管受訪指出，旗下瑞士名表品牌Hublot和Bulgari，過去一年銷售成績亮眼，超越疫前2019年的水準，今年在美國市場需求強勁帶動下，可望進一步成長。瑞士精品名表2020年因疫情銷量大跌，但去年拜中國、美國需求熱絡之賜，11月底出口量微幅超越2019年同期。