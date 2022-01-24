精品表Hublot和Bulgari不甩疫情照樣賣 去年銷量超越疫前水準 21:262022/01/24 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法國奢侈品巨頭路易威登（LVMH）的腕表盛會LVMH Watch Week周一登場，LVMH主管受訪指出，旗下瑞士名表品牌Hublot和Bulgari，過去一年銷售成績亮眼，超越疫前2019年的水準，今年在美國市場需求強勁帶動下，可望進一步成長。瑞士精品名表2020年因疫情銷量大跌，但去年拜中國、美國需求熱絡之賜，11月底出口量微幅超越2019年同期。 瞄準小商車 和泰中華競速飆 現代、起亞 在美銷量贏本田 #LVMH #Hublot #Bulgari #銷量 #名表 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 熱門股－大成鋼 帶量長紅續攻堅 04:102022/01/21 證券．權證 現代電動車 2021 全年銷量破 12 萬輛：成長幅度 20％，第一功臣 IONIQ 5 14:432022/01/20 汽車情報-汽車新聞 製藥股添生力軍 祥翊1/19登錄興櫃 13:592022/01/18 財經 外媒爆美建議立陶宛更改台灣代表處名稱 學者披露對台影響 12:342022/01/21 國際 政策鋪路 電動車2022衝刺 04:102022/01/14 投資理財 《未上市個股》祥翊明上興櫃 聚焦特殊學名藥研發 14:152022/01/18 財經 歐洲 18 國電動車銷量大增！插電車款首度超越柴油車 已佔新車總量 20％ 14:592022/01/19 汽車情報-汽車新聞 名製作人豪賭輸精光 卻激發靈感創作百萬銷量歌曲 11:422022/01/19 娛樂 春節到 線上點燈業績大增 04:102022/01/24 產業．科技 金融股升勢壯 含金ETF喊燒 04:102022/01/14 證券．權證 《國際產業》2021年全球手機市場 三星穩居龍頭、蘋果銷量創新高 16:482022/01/20 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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