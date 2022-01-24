就在美國十年期公債殖利率創下近兩年新高的同時，美股在上週也因通膨竄升的疑慮增加而再次震盪，那斯達克指數甚至還因此進入跌幅超過10％以上的修正區。受此影響，亞洲股市在上週也遭遇外資嚴峻的挑戰，東北亞的台、韓股市再次成為外資提款機，東協股市也同步受到壓力，但是反觀經濟成長跌落5％的大陸，反而在上週獲得外資大舉買超，金額甚至還創下過去四週以來的新高紀錄。

根據統計，上週外資對台灣與韓國股市分別賣超21.34億美元與12.38億美元，導致兩地股市也分別下挫2.74％與3.00％，堪稱是上週亞股中的難兄難弟。此外，今年以來大盤漲幅原本最高的印度股市，在上週也被外資賣超了10.85億美元，導致指數下跌3.57％，可見美國那斯達克指數進入修正區，與之連動較高的台、韓與印度股市都受到衝擊。

然而，去年第四季經濟成長率跌入歷史新低的大陸股市，在上週卻吸引了46.04億美元的資金淨流入，主因是貨幣政策的利多也在上週被官方正式啟動，再加上今年以來財政刺激的投入力道也明顯加大，使得大陸股市成為亞股當中唯一連續四週都有外資淨流入的股市。

摩根資產管理環球市場策略師林雅慧表示，上週美國十年期公債殖利率明顯上揚，主因還是受到通膨的推動所導致，畢竟現在全美疫情相當嚴峻，俄羅斯與烏克蘭的地緣衝突也導致國際能源價格暴衝，再加上大陸對疫情還是採取清零的政策，這些都導致通膨與供應鏈持續吃緊。

林雅慧說，儘管地緣衝突和疫情管理在市場上都屬於短期因素，但由於國際格局已發生重要變化，即使這些因素在未來減緩，但也可能隨時又成為討論議題，這也是市場預期聯準會可能在3月就會提早升息的主因，所以包括亞股在內，全球股市短期內還是無法擺脫震盪格局。

林雅慧指出，在這樣的格局下，全球股市今年的震盪會比去年更明顯，但由於全球經濟仍在擴張，企業獲利仍會持續；因此對亞股採取區域型的配置，會比鎖定單一市場或單一產業更有利基；這個情況套用在已經具備價值優勢、但長期也有經濟轉型與監管壓力的大陸股市亦是如此。

摩根中國產品經理張致寧表示，大陸在去年第四季的GDP年增率僅有4.0％，已引起當地決策官員的重視，因此人行也在上週宣布下調逆回購利率與MLF利率各10個基本點，人行行長甚至還透露未來仍有進一步寬鬆的可能；再者，大陸財政部提前下達全年新增的地方專項債亦達1.46兆人民幣，可見在今年即將召開「20大」的環境下，「穩增長」已成為官方政策的主要基調。

張致寧指出，觀察2022開年以來，大陸A股雖因成長股的修正而有較大壓力，但恆生國企股在金融、地產族群領漲下，表現反而領先亞股。在大陸的政策提振與估值機會下，股市有望在今年獲資金回補。

摩根資產管理表示，在疫苗普遍施打的背景下，大陸與越南等亞洲主要的製造節點，在今年的動能將比去年更強勁，但通膨的進展與聯準會資金退場的進度，仍會影響今年亞股的走勢，因此建議投資人還是採區域配置的方式分批進場為宜。