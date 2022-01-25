立陶宛和中國大陸因為台灣問題交惡的同時，立陶宛奧委會當地時間24日在官網公布消息，將派出包括13名運動員的代表團參加北京冬奧。大陸官媒新華社報導時形容，「立陶宛將派出迄今為止規模最大的代表團參加2022年北京冬奧會」。

奧運會冠軍、立陶宛奧委會主席戴娜·古津內維奇說，「這並不容易，因為全球疫情形勢依然緊張，但我相信無論是運動員，還是代表團的負責人和參與者，都會迎接挑戰。冬奧運動員需要大家全心全意地支持。」

立陶宛代表團團長阿涅·瓦納吉內說，「距離冬奧會還有不到2周的時間，運動員和奧委會都在緊鑼密鼓地做準備。我們仍在協調這次旅行的細節，參與者將乘坐包機或經批准的臨時商業航班進入中國。我們將努力滿足冬奧會的所有安全要求，參與者的安全是重中之重。」

中國外交部發言人趙立堅在今天（1月25日）的例行新聞發布會上表示，中方呼籲各國以北京冬奧會為契機，以對話消弭分歧，以合作替代對抗，增進相互理解，增進世界和平與發展。