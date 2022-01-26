國際信評機構穆迪（Moodys）將特斯拉的債信評等調升兩級，由「Ba3」上調至「Ba1」，並維持正向展望，意味著穆迪看好特斯拉將繼續維持電動車龍頭地位。

穆迪調升評等反映特斯拉核心業務的獲利前景好轉，全球純電動車市場規模擴張，以及該公司穩健的流動性部位。正向展望反映特斯拉的電動車龍頭地位，電動車前景看俏，流動性足以支應短期擴張計畫，以及拜登內閣支持電動車的政策。

特斯拉的電動車業務規模提升，將逐步帶動公司獲利與利潤好轉（不含出售碳排放額度予其他汽車廠的收入）。該公司已成功提升Model 3的全球產量，並拓展產能。

拜擴大大陸產能所賜，特斯拉1月出爐的業績遠遠優於分析師預期，絲毫不受全球晶片大缺貨影響，連續6季呈報創紀錄的交車量。穆迪預期特斯拉2022年的交車量將逼近140萬輛，高於2021年的93.6萬輛。

穆迪估計，純電動車占全球汽車銷售比重將由2020年的1.4％，增加至2025年的10％，2030年可望達到25％。

穆迪指出，隨著電動車市場規模持續提升，特斯拉190億美元現金部位將助其拓展歐洲和美國產能。坐擁龐大現金可讓特斯拉償還在未來12個月到期的18億美元負債，推行45億至60億美元的資本支出計畫。

值得一提的是，出售碳排放額度大力提振特斯拉的業績，2020年特斯拉出售碳權進帳16億美元，不計入這部分收入，該公司直至2020年上半年仍是虧損。隨著傳統汽車廠加緊電動車研發，可望達到排碳要求，穆迪預期特斯拉的碳權收入將下滑，未來獲利恐面臨挑戰。

此外，穆迪認為，儘管特斯拉的財務政策謹慎，流動性良好，其他汽車廠積極投入電動車領域，恐為特斯拉2023年的利潤帶來些許壓力。