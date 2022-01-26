在近兩屆奧運被「打壓」最慘的俄羅斯，將在2022年北京冬奧使用「ROC」旗幟與隊名，跟去年東京奧運的情況相同。事實上2018年平昌冬奧，俄羅斯更被迫以「OAR」的隊名出征，這回「ROC」將派出212名運動員，加上官員和隨行教練等人共461人前往北京。

俄羅斯體育部長Oleg Matytsin告訴陸媒《環球電視網》說：「我期待俄羅斯運動員在奧運取得成功，從過去一季，我們特別在冬季兩項、越野滑雪、花式滑冰有信心。」

因為2014年索契冬奧的禁藥風暴，俄羅斯遭到國際反禁藥組織下達禁賽令，持續到2022年底。「ROC」就是俄羅斯奧會（Russian Olympic Committee），然而2018年平昌冬奧，國際奧會同時將「ROC」也禁賽了，所以俄羅斯被迫再換成「OAR」也就是俄羅斯奧運選手團（Olympic Athletes from Russia）。

俄羅斯在2014年索契冬奧大發神威，以地主「俄羅斯」隊名雄霸獎牌榜，豪奪11金10銀9銅打敗強敵挪威隊、加拿大隊，重現1994年的榮耀。結果俄羅斯被發現作弊，2018年「OAR」在獎牌榜落居第13，縮水到2金6銀9銅。

英媒《衛報》在東京奧運鬧了一個笑話，他們不慎把俄羅斯「ROC」誤植成中華奧會的會旗，結果該屆中華隊打出隊史最佳成績。台灣畢竟是亞熱帶國家，冰雪運動發展不易，至今在冬奧沒拿過任何獎牌。