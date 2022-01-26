MCU(微控制器)設計廠盛群(6202)今(26)日舉辦法人說明會，副總經理蔡榮宗表示，盛群今年上半年訂單已完全敲定，首季確定淡季不淡，全年能見度也達85%，有鑑於市場競爭格局，今年盛群暫無調漲降格計畫，在晶圓產能上，則會相較去年增加6%。

半導體產業今年產能問題依舊關鍵，盛群估計今年產能約成長6%，加上去年對價格的調漲，均為盛群今年業績主要成長動能，產能上除確定的6%外，會持續再爭取更多。

盛群對今年營運樂觀看待，蔡榮宗表示，以元月狀況來看，預計今年第一季營收應該有機會追平去年第四季，淡季不淡大致底定，第一季毛利率則和去年第四季變化不大，現在第一季、第二季的訂單都差不多確定，非常樂觀，第二季訂單也會超過第一季，第三季有給客戶預留型號變更空間 但整年訂單也有85%的能見度。

蔡榮宗進一步說，盛群今年營收還是有機會成長，ASP方面則有鑒於市場競爭，故暫無調漲計畫，若晶圓廠有漲價，盛群會盡量吸收，以現在狀況來說，很難再把成本轉嫁給客戶，故今年產品ASP比較不容易往上走，但上半年還沒有聽到晶圓廠有漲價的消息。

今年盛群看好直流無刷、安全防護、健康量測等都會有不錯的成長，32位元MCU只要產能可以打開，相信營收動能就會加速成長，去年32位元佔盛群出貨比5%、營收則佔比10%，相信這也會是盛群很有潛力的成長領域。

至於大陸MCU市場面臨的削價競爭，蔡榮宗表示，來自大陸的價格戰主要是來自通路商在預期仍有漲價空間下得囤貨，應該是一個短期的庫存調節，大陸國產MCU競爭力還是有限。

市場有消息指出，MCU需求近期大幅回溫，蔡榮宗表示，MCU目前有些應用確實滿缺料，但主要還是要看應用類別，其中比較缺的就是32位元，關鍵還是來自於產能受限，IDM廠還是將火力集中在車用，盛群在去年第四季就有獲得轉單，也透過積極爭取產能來因應。

在結構性調薪上，盛群目前已經在安排，因為2021年營運亮眼，員工的季度獎金、年終等也均已經優於以往，另外，盛群每年也都會有固定的徵才計畫。