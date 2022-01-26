瑞典衛生紙製造商愛適瑞(Essity)周三公布上季獲利下滑高於預期，並指出，在原物料、能源和配送成本高漲情形下，計畫進一步上調產品售價。

該全球第二大衛生紙製造商上季營業利益年減34%，來到27.5億瑞典克朗(約合2.97億美元)，低於Refinitiv調查分析師預期的33.3億瑞典克朗。

愛適瑞亦為全球衛生用品和失禁產品的領導廠商，宣布計畫調高全線產品的售價，以彌補成本的上升。

愛適瑞旗下有多個品牌，產品包括面紙和尿布等，執行長Magnus Groth在聲明中說，近期原物料、能源和分銷的成本來到史上新高，公司不預期會有下降情形出現。因此售價調漲對於彌補成本高漲相當重要；同時公司也將實施效率措施，以節約成本。

該公司說，規劃的漲價的時間點和規模將由各當地公司來管理和決定。

愛適瑞的主要競爭對手為美國的寶僑(P&G)和美國的金百利(Kimberly-Clark)，愛適瑞提議2021年每股派息7瑞典克朗(約0.76美元)，年增4%。