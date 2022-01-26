港股周三開高走低，在聯準會即將公布政策決議的前夕，投資人縮手，不敢有大筆交易。港股午後收斂漲勢，處於平盤窄幅波動。

周三香港恆生指數尾盤揚升，收漲46.29點或0.19%，為24289.90點。國企股(H股)升8.94點或0.11%，為8512.29點。港股在昨日大跌412點。

藥品股跌3.2%，領跌最多，泰格醫藥跌10%，康龍化成跌10%，藥明生物跌6.8%。

教育股接續昨日的重挫，中教控股跌33%，新高教跌10%，宇華教育跌15%。

百度漲1.9%，吉利汽車跌0.66%。媒體披露消息，百度和吉利共同對百度旗下的集度(JiDU)投資近4億美元，開發智能車，概念車四月亮相，規劃2023年開始量產。

中國奧園小跌0.6%。媒體傳出該房地產商已經陸續轉讓和出售多個境內外的建案項目，資金回籠約30億人民幣。

融創中國跌0.4%。據報導該公司已將持有的杭州融瀾房地產公司股份轉讓給星創置業，積極處理資產，讓資金回籠。