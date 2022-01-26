國際貨幣基金（IMF）下修全球今年經濟成長預測、俄烏緊張局勢升溫，加上升息前景持續引爆科技股賣壓，隔夜美股主要指數全面收黑，但尾盤再度上演周一的V型逆轉秀，終場都遠離了盤中低點，周三香港恆生指數盤中小漲0.37%，報24332.51點。國企股漲0.44%，為8540.89點。

微軟和德儀財報告捷，帶動美股指數期貨止跌，那斯達克100指數期貨目前上漲0.5%，亦給港股帶來提振。

恆生科技股上漲0.9%，成份股漲多跌少，快手大漲6%，漲幅最大。萬國數據跌2.6%，表現最疲弱。

重量級個股騰訊稍早前上漲近2%，以及金融股指標匯控勁揚2.8%，給大盤帶來支撐。

國際原油價格止跌反彈，中石油應聲上漲2.3%，在「三桶油」中表現最佳。

生技股走弱，百濟神州大跌逾4%，藥明生物跌2.6%，中生製藥和信達生物均跌近2%，生技股指數下跌1%。

隔夜倫敦LME期鋁價格上漲2.1%，為每噸3092美元，受此激勵，中鋁漲3.5%，中鋁A和天山鋁業漲近5%，雲鋁漲逾5%。不過俄鋁仍跌0.4%。