2022年一線品牌第一支旗艦機即將亮相，三星宣布將在2月9日舉行UNPACKED發表會，外界預期旗艦新品Galaxy S22系列將問世，三星已經連續兩年S系列機種全球銷售量都僅有兩千多萬支，低於往年的三千多萬支水準，S22系列能否扭轉乾坤，發表會端出的菜色將是風向球。

三星總裁暨行動通訊事業部負責人盧泰文上週才透過官方部落格宣布UNPACKED發表會將在2月登場，並暗示S22系列可望搭載更強大的拍照功能與夜拍效果，並且完整整合觸控筆，三星26日便宣布將在2月9日台灣時間深夜11點以線上直播方式舉行UNPACKED發表會。

一般預期，S22系列共將有3款產品，分別為S22、S22＋、S22 Ultra，S22與S22＋主相機都是相同的三鏡頭組合，其中最頂級的S22 Ultra將搭載2K解析度的6.8吋螢幕外，也跟上能夠依照不同APP自動調整螢幕更新率的腳步，不過最重要的賣點還是相機，由四鏡頭組成的主相機包括1億畫素的主鏡頭，搭配以潛望式鏡頭達到10倍光學變焦的1000萬畫素長鏡頭、3倍光學變焦的1000萬畫素長鏡頭，以及1200萬畫素的超廣角鏡頭，另外，S22 Ultra也會將觸控筆S Pen列為標準配備，並為觸控筆設置專門的插槽，相當於讓已經停產Note最大特色在S22 Ultra復活。

而三星在S22系列的努力能不能讓銷售量重返榮耀，也是值得關注的重點。自從疫情爆發以來，三星S系列銷售量備受打擊，S20系列剛上市就碰上歐美各國陸續封城，消費者預算都改買平板、筆電、電視，三星不得不降價求售，S21系列上市後則面臨缺料、越南工廠因疫情衝擊而產能受阻，根據外電報導，S20系列與S21系列全球銷售量都只有兩千多萬支，遠低於往年S系列全球銷售量的三千多萬支水準。

隨著COVID有機會在下半年愈趨流感化，疫情帶來的干擾降低，三星S22系列全球銷量能否擺脫過去兩年的低迷、重新走高，將是觀察重點。