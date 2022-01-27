中央銀行第25屆監事會監事任期自108年2月25日起至111年2月24日止屆滿。第26屆監事，除當然監事行政院主計長朱澤民外，奉總統111年1月21日華總一禮字第11100007470號令，鍾經樊、林勝堯、曹添旺、鄭桂蕙連任中央銀行第26屆監事會監事，任期均自中華民國111年2月25日起至114年2月24日止。

5位監事學經歷如下:

朱澤民現任行政院主計總處主計長，政治大學財政研究所碩士，主要經歷：一、行政院衛生署中央健康保險局總經理。二、中華財政學會理事長。三、政治大學、臺北商業技術學院、景文科技大學副教授。

鍾經樊現任清華大學計量財務金融學系教授，美國威斯康辛大學麥迪遜校區經濟學研究所博士，主要經歷：一、中央研究院經濟研究所研究員。二、臺灣大學經濟學系教授。三、美國密西根州立大學助理教授。

林勝堯現任央行監事，政治大學會計學系畢業，主要經歷：一、審計部高雄縣審計室審計官兼主任、澎湖縣審計室審計官兼主任、台中市審計處審計官兼處長、教育農林審計處審計官兼處長。二、審計部副審計長。

曹添旺現任中華經濟研究院董事長，臺灣大學經濟學研究所博士，主要經歷：一、東吳大學經濟學系名譽教授，二、中央研究院研究員。

鄭桂蕙現任臺北大學會計學系教授兼系主任，政治大學會計學研究所博士，主要經歷:一、 臺北大學會計學系教授。二、臺北大學會計學系副教授。