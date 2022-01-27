投資臺灣事務所今日(27)審查「中小企業加速投資行動方案」，再添台灣松澤防震設備、雍御企業、偉剛科技、寀呈公司、憶鼎企業及美十樂健康事業，共6家中小企業擴大投資，金額累積29億元。

目前中小企投資方案金額累積約3350億元，讓投資臺灣三大方案總投資額繼續上升，來到1兆6515億元。而目前還在輔導申請方案的，還有超過百家企業。

本周通過補助的台灣松澤防震設備，主要認為位於地震帶上的台灣，推動新型建築免震工法勢在必行，預估市場需求龐大。乃計劃擴大投入逾3億元新台幣，在宜蘭科學園區新建廠房。

生產沙灘車專業製造廠雍御，預計斥資近6億元在台南市關廟區擴建廠房。產銷玩具槍的偉剛科技，更要投13億元在新北市泰山區興建廠房。運用生質塑膠材料製造一次性餐具用品的寀呈，預計投入逾1億元，在既有桃園蘆竹廠區增設射出與真空產品產線。

極鮮餐飲集團的憶鼎企業，規劃近3億元設在台中市大雅區設廠。保健產品經銷零售商的美十樂健康事業，看好新冠疫情肆虐，國人對醫藥保健食品需求大增，乃加碼投入2億元在台中北屯區新建智慧化倉儲營運總部。