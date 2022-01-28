新加坡政府28日表示，在失業情況慢慢改善，邊境陸續開放以及裁員人數減少下，當地未來的失業率將會慢慢回復至疫情較低水平。

根據新加坡官方數據資訊，上個月失業率為2.4%，較2021年11月的2.5%稍減。另外，由於新加坡鬆綁邊境管制，上季除外來移工外的總就業數量增加4.74萬人。其中，非當地居民的就業人數，在過去兩年中首次成長。

同時，新加坡2021整年的失業率，也從2020年的3%降至2.6%，雖高於疫前2019年的2.3%，但可望慢慢下降。