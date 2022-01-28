《國際經濟》星國失業率 緩降至疫前低點 16:312022/01/28 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新加坡政府28日表示，在失業情況慢慢改善，邊境陸續開放以及裁員人數減少下，當地未來的失業率將會慢慢回復至疫情較低水平。 根據新加坡官方數據資訊，上個月失業率為2.4%，較2021年11月的2.5%稍減。另外，由於新加坡鬆綁邊境管制，上季除外來移工外的總就業數量增加4.74萬人。其中，非當地居民的就業人數，在過去兩年中首次成長。 同時，新加坡2021整年的失業率，也從2020年的3%降至2.6%，雖高於疫前2019年的2.3%，但可望慢慢下降。 #失業率 #疫前 #新加坡 #慢慢 #降至 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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