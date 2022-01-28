PLATTS報導，油價、庫存去化，遠東區五大泛用樹脂最新現貨報價延續走堅反彈走勢。其中，PP勁揚60美元，每噸價格1140美元；LDPE續漲30美元；LLDPE、HDPE也連袂續揚20美元、10美元。PVC、EVA、ABS及PS均維持平盤。

分析師表示，在庫存壓力不高、廠商挺價氛圍下，近期EG、SM、PE、PP連袂彈升，PVC、EVA也維持1260美元、2380美元高檔價位。即使乙烯價格彈升50美元，但每噸價格仍在千美元以下，達980美元；丙烯1070美元，廠商利差仍有所提振。台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）、台聚（1304）、亞聚（1308）及國喬（1312）營運加分。

廠商表示，近期大陸PP主力期貨行情強勢上揚，一定程度提振業者信心，貿易商報盤隨行高報為主，價格小幅走高。

PE市場多數持穩，石化企業出廠報價月初新價有所上調，華東地區部分調整幅度在每噸200-250元人民幣。當前PE檢修裝置不多，下游需求因臨近春節，節前補貨基本接近尾聲，成交氛圍較前期有所轉淡，惟國際原油震盪走高，給市場帶來一定支撐，價格較為堅挺，市場預計節後PE現貨市場價格或穩中上行。

大陸1月EVA市場雖整體仍有下移，但受市場現貨偏緊利好，終走出弱勢，呈現先跌後漲態勢；下半月開始，石化企業出廠價格階段性調漲，給市場帶來一定支撐，預計EVA市場短期橫盤調整為主。

此外，大陸PVC基本面矛盾不大，供應端節前預售任務完成，多數暫不接單，需求端下游多已放假，社會庫存處於季節性累庫階段。市場認為，PVC成本端支撐仍存，加上宏觀預期偏強，期貨近期走勢較強，節後預售貨源價格高於現貨。因市場現貨交易較少，預計假期結束後價格或將震盪上行。