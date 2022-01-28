台東1名52歲李姓男子於28日晚上8點5分許，行經台東縣關山鎮台9線崁頂段319公里處穿越馬路，在南下車道不慎遭車輛撞擊重傷，經送醫搶救仍宣告死亡。台東縣警局表示正調閱監視器全力追緝肇事逃逸車輛，同時報請檢查官相驗，釐清事故原因。
台東縣警察局關山分局關山派出所指出，台9線319公里200公尺南下車道處，李男8點5分左右徒步穿越馬路，疑遭車輛撞擊成重傷，經送醫急救後，在晚上8時59分被宣告死亡。
關山分局在案發後立即派員管制交通，同時進行勘查蒐證，分局強調目前正調閱監視器，全力追緝肇事逃逸車輛，並報請檢查官相驗，以釐清事故發生原因。
此外，關山警察分局呼籲各位駕駛人，下雨天道路濕滑，且視線也較為不清，務必注意前方車況及路況，並減速慢行，以免發生交通事故。倘若發生事故，切勿離開現場，請撥打110或當地分駐（派出）所電話報案，並將人車移置安全處所，靜待警察到場處置。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。