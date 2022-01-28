台東52歲李姓男子於28日晚上8點5分許，行經台東縣關山鎮台9線崁頂段319公里處穿越馬路，在南下車道遭到車輛撞擊死亡。（台東縣警察局關山分局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東52歲李姓男子於28日晚上8點5分許，行經台東縣關山鎮台9線崁頂段319公里處穿越馬路，在南下車道遭到車輛撞擊死亡。（台東縣警察局關山分局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東1名52歲李姓男子於28日晚上8點5分許，行經台東縣關山鎮台9線崁頂段319公里處穿越馬路，在南下車道不慎遭車輛撞擊重傷，經送醫搶救仍宣告死亡。台東縣警局表示正調閱監視器全力追緝肇事逃逸車輛，同時報請檢查官相驗，釐清事故原因。

台東縣警察局關山分局關山派出所指出，台9線319公里200公尺南下車道處，李男8點5分左右徒步穿越馬路，疑遭車輛撞擊成重傷，經送醫急救後，在晚上8時59分被宣告死亡。

關山分局在案發後立即派員管制交通，同時進行勘查蒐證，分局強調目前正調閱監視器，全力追緝肇事逃逸車輛，並報請檢查官相驗，以釐清事故發生原因。

此外，關山警察分局呼籲各位駕駛人，下雨天道路濕滑，且視線也較為不清，務必注意前方車況及路況，並減速慢行，以免發生交通事故。倘若發生事故，切勿離開現場，請撥打110或當地分駐（派出）所電話報案，並將人車移置安全處所，靜待警察到場處置。