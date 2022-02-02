特斯拉汽車公司（Tesla Inc）將在美國召回5萬3822輛配備全自動輔助駕駛（FSD）Beta版軟體的汽車，因此軟體可能使部分汽車在十字路口有不完全煞停的情況，構成安全風險。

路透社報導，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA） 表示，召回的車輛包括部分2016-2022年份Model S及Model X、2017-2022年份的Model 3、2020-2022年份的Model Y。

NHTSA表示，這項不完全煞停的「滾動停車」（rolling stop）功能，恐導致車輛碰到標有「全向停車」（all-way stop）的十字路口時，不依規則先完全煞停就直駛過去。

NHTSA表示，特斯拉將進行無線軟體更新來停用「滾動停車」功能。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在推特發文表示，該功能「不存在安全問題」，「視線清楚情況下，如果看不到任何來車或行人，汽車會減速至每小時3公里，然後繼續前行」。

NHTSA則指出，美國聯邦法律明確「禁止廠商販售對安全構成不合理風險的瑕疵車輛，包括不安全的設計抉擇」。

上週，特斯拉公司表示，FSD Beta版車輛在美國的數量從去年9月底的幾千輛增至近6萬輛。

特斯拉一直在公共道路替自家改良版自動駕駛軟體進行測試，但特斯拉和監管機構均強調，這仍不是全自動駕駛系統。

特斯拉說，截至上月27日，沒有接獲與這次召回車輛有關的任何保修索賠、車禍、受傷或死亡。（譯者：陳怡君/核稿：蔡佳敏）1110202