保障連假期間建築工地安全，新北市工務局實施「建築工地安全防護聯合稽查」，目前已完成41處工地稽查，要求工地透過手機APP自主回報1056件，部分小缺失亦已當場要求工地完成改善，並運用APP等專業程式，隨時掌握工地資訊，確保建築工地及人員安全，提醒各工地務必做好安全防護，並派專人留守隨時隨地掌握工地安全。

工務局指出，此次稽查重點為工地安全防護措施，包括安全圍籬、防止物料向外飛散或墜落維護措施、排水系統等項目檢查，並運用BIM建築執照電腦輔助查核系統GIS圖台及建管即時通APP等程式納入輔助，即時掌握工地所在地點、建築基本資料、安全回報等相關訊息。

工務局強調，若未做好建築防護而威脅周邊人員安全，可依建築法處分，最重可勒令停工，直到改善為止。

工務局呼籲，工地安全管理沒有假期，建築工程施工團隊應隨時做好各項防護措施檢查，倘有影響公共安全、公共衛生等未妥善之處，應立即改善。春節期間，民眾若發現建築工地安全管理問題，可隨時撥打電話通報市府1999專線，市府將派員前往處理，以維護工地及人員安全。