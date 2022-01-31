今天是除夕，行政院長蘇貞昌表示，每一個人都有責任把台灣守好，一定要把更好的台灣一代一代傳下去。這是他對所有政府人員的期待和要求，也應該是全民一起努力的目標。

他說，明天就是農曆新年，就在大家準備要吃年夜飯的時候，有許多防疫人員正在值班，醫護人員看顧醫院、檢疫所、照顧病患；防疫車隊辛苦地接送返鄉的人；國軍守在第一線；警消人員維持治安、交通和居家安全，而已經為大家辛辛苦苦守了兩年多的指揮中心人員，也一如既往，和地方政府一起做各種防疫工作、疫調討論，夜以繼日，他要代表政府，對這群人深深的致上敬意和感謝。

他說，這一年真的辛苦，全世界因為疫情肆虐，全球有超過三億六千萬人確診，超過560萬人死亡，全球的經濟，人們的生活都受到重大的影響。

他說，所幸，台灣在蔡英文總統領導下，在最困難的時代，拚出最好的成績，全民團結合作，不但抑制病毒，更是在疫情險峻中拚出11年來最好的經濟成績，政府更把經濟成果和全民分享，儘管病毒不斷變化、肆虐，但已經有更好、更完善的準備。

他說，新的一年，台灣同樣將面臨許多新的挑戰，要在全球產業鏈重組中找尋契機，要在原物料飆漲中平穩物價，在國內各種不同理念價值的衝突中創造平衡，政府更要用最大的努力來守住國家的主權，守護自由民主的生活。

他表示，事實證明，只要我們堅定信念、團結努力，關關難過，關關過，「攜手同心」雖然是老派的呼籲，卻是今天台灣能夠在世界上揚眉吐氣的原因。

他說，只有一個台灣，這是國人安身立命的地方，病毒肆虐，更讓大家清楚明白，「我們是同國一命，彼此會互相影響」。而生命、健康是多麼的重要，也是多麼的脆弱，因此，要更加珍惜、呵護、團結合作、要互相照顧，才能安全。只有疫情穩定，社會才能安定，人民才能安心，所有的人才能正常生活！