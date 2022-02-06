亞洲盃女足附加賽，台灣女將1：2不敵越南，但拚戰精神讓人看了很感動，相較於去年8月傳出國訓中心不給借廁所，體育出身將參加民進黨高雄巿鳳山區議員初選的蘇致榮在臉書有感而發，PO文表示「體育改革勢在必行」。

蘇致榮說，因為疫情少了多名主力的台灣女足隊，在關鍵的最後一戰雖然以一球之差惜敗，但選手拼戰的精神真的讓電視機前的他一開賽就緊張到胃痛。但他相信，下一場比賽台灣隊的表現一定會更好，我們跨洲賽繼續努力！

被稱為「鳳山阿榮」的他，請民眾跟他一起關注比賽、支持體育，為台灣女足讚聲。不過表現亮眼的蘇育萱在賽後專訪一席話，希望足協和政府能給運動選手更完善環境，讓他們能專心訓練，讓出身體育界的蘇致榮心有戚戚焉。

蘇致榮說，去年8月國訓中心爆出不讓女足隊員上廁所事件，對比今日台灣女足的佳績，令人唏噓。從去年東奧至今，小戴跟女足已經連續給體育署上了二課。

阿榮說，希望體育署能更善待這些台灣寶貝們，給予各代表隊更良好的訓練環境跟待遇，因為我們要的是代表隊的「後勤幕僚」而不是當官的「官僚」。