微風集團董事長廖鎮漢1日大年初一率團隊開門發紅包，每年一次的公開現身，廖鎮漢指出，服務業這兩年都非常辛苦，微風今年的想法與策略就是「以靜待動、以不變應萬變」，展望今年業績目標仍力拚300億，但他個人希望是超越300億再成長3%。

微風開門迎大運，除了各店邀來氣勢磅礡擊鼓舞獅進行開門活動，廖鎮漢更率領執行常董岡一郎、策略長廖曉喬、董事長特助張怡玲、微風信義店長呂沛緹於微風信義門口與民眾一同新春報喜，廖鎮漢表示，會隨著政府的政策改變，不斷的調整自己，目前微風員工的兩劑疫苗施打率快95%，第三劑也在努力的拼8、9成以上，要保護自己也要保護客人。

微風推出600份福袋，上月20日線上開搶，吸引千人在線，不到一小時即全部售罄，今開店即湧入不少兌換福袋人潮，並抽獎討個好兆頭；只要一千元就能把鍾愛一生名床、豪華住宿、Apple TV 4k 32GB、9999純金虎年金飾、Panasonic極潤奈米水離子吹風機等超值好禮帶回家，其中有民眾更抽中長榮航空10萬元電子交換機票額度，希望能夠在疫情趨緩後能帶著三個小孩一起去日本遊玩。