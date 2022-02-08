因應年底大選登場，民進黨高市黨部今（8）日召開執行委員會議，建議提35名市議員參選人，並將提報中央黨部核定，目標力拚議會席次過半，以取得議長大位。國民黨方面，仍尚未定案，但初估也是提名35人。

2018年民進黨高市議員選舉提名37席，但受到「韓流」來襲，當選25席，錯失議長大位。不過，隨著政局變化，如今高市府改朝換代，身兼市黨部主委的立委趙天麟認為，民進黨記取2018年選舉挫敗的教訓，今年底的選務會更謹慎因應，務必成功輔選提名參選人，才能確保產業轉型、高雄起飛。

針對議會提名席次策略，高雄市黨部執委考量讓泛綠小黨也有當選席次，因此依不同選區採保守、積極並用策略，堅定要取得議會主導權，並讓泛綠席次極大化，以利民進黨在高雄奠定更好的政治環境基礎，才有利於高雄轉型、建設大邁進。

趙天麟指出，陳其邁執政朝小野大，多數國民黨籍議員為反對而反對，杯葛市政總預算是在阻礙高雄市的建設發展，呼籲市民用選票終結議會亂象，才能為高雄建立百年的發展基業。

趙天麟表示，近2年中央、地方政府攜手合作，高雄市招商引資有成，也得到多項重大建設挹注，在陳其邁亮眼政績帶領下，民進黨有信心年底選戰會創佳績。

國民黨高市黨部主委許福明指出，2018年國民黨提名37人、33人當選，2022提名人數相對保守，大約也在35人，目標與友黨尋求合作，力拚席次過半，明天中常會將討論相關提名辦法跟作業時程。