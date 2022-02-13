今年底將舉行地方縣市長及議員選舉，台北市長目前熱門人選有蔣萬安、陳時中、黃珊珊，另外，林佳龍也被點名可能投入台北市長選戰。而民進黨去年12月和今年1月所做的內部參考民調曝光，結果顯示，蔣萬安穩定領先，但黃珊珊實力堅強，從12月到1月，2個月間已反超民進黨的人選，而林佳龍有拉近與陳時中差距的趨勢。

媒體人黃揚明13日在臉書上表示，綠營內部民調在12月、1月已連做2個月。在三腳督的狀況下（蔣萬安、陳時中、黃珊珊以及蔣萬安、林佳龍、黃珊珊二種組合對比），蔣萬安均領先另二人，而陳時中的民調支持度略微領先林佳龍，二人差距在誤差範圍內，12月和1月相比，陳時中的支持度呈現下降趨勢。

而根據《ETtoday》所取得詳細數據，在「三咖督」狀況下，去年12月民調結果顯示，支持度分別為蔣萬安28.3%、陳時中26.7%、黃珊珊20.1%；由林佳龍參選時，支持率分別為蔣萬安28.8%、林佳龍22.3%、黃珊珊21.0%。

今年1月民調結果，支持率分別為蔣萬安31.6%、黃珊珊25.0%、陳時中24.6%。如果改派林佳龍參選，支持率為蔣萬安31.2%、黃珊珊24.8%、林佳龍21.5%。

由此民調數據顯示，蔣萬安支持率雖領先，但黃珊珊實力堅強，1月民調已反超民進黨的陳時中與林佳龍，不可輕忽。林佳龍在去年12月和陳時中差了4.4個百分點，但到今年1月，只差了3.1個百分點，兩人差距有縮小的趨勢。

本次民調調查主題為「2022年台北市長初選民意調查」，調查期間共有兩波，第一波自去年12月13、14、21、22日執行，第二波自今年1月17至20日執行，有效樣本分別為1068人和1053人，在95%信心水準下抽樣誤差正負3％。訪問對象為戶籍於台北市且年滿20歲以上的民眾，調查方法採用家用電話訪問，使用電話號碼後兩碼隨機抽樣進行住宅電話調查，並依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、年齡以及教育程度採用多重反覆加權。