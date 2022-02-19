年底台北市長選戰，藍綠白三大陣營都期盼能推出最強人選來角逐市長大位。而據入口網站《Yahoo奇摩》所做最新網路民調顯示，國民黨可能候選人蔣萬安獲得52.7%支持度，無黨籍的台北市副市長黃珊珊則獲得18.4%支持度，衛福部長陳時中則獲得14.2%支持度，前台中市長林佳龍緊追其後，獲得5.3%支持度。

據《Yahoo奇摩》16日以「台北市長選舉，你認為誰比較有勝算？」為題，發起網路投票民調，投票時間為2月16日至20日，截至19日晚間10時30分止，共有1萬8千多名網友參與投票。呈現結果顯示，蔣萬安獲得52.7%支持度，黃珊珊則獲得18.4%支持度，陳時中則獲得14.2%支持度，前台中市長林佳龍緊追其後，獲得5.3%支持度。「其他」2.0%「不知道／沒意見」7.4%。

民調也詢問，「前台北市長郝龍斌主張應該藍白合（國民黨與民眾黨共推候選人），你是否同意？」結果顯示，有23.5%「非常同意」、22.6%「還算同意」，16.4%「不太同意」、23.8%「完全不同意」。「不知道/沒意見」則為13.7%。