表態參選基隆市長候選人謝國樑已成立競選總部，全力投入選戰。（表態參選基隆市長候選人謝國樑提供／陳彩玲基隆傳真）

民進黨立委蔡適應（如圖）。（資料照/張鎧乙攝）

縣市長選舉將於年底登場，其中在基隆市部分，國民黨可能人選是前立委謝國樑，民進黨雖尚未明朗，但現任立委蔡適應呼聲高，預料藍綠對決、選情激烈。根據最新民調顯示，若年底基隆市長由謝國樑與蔡適應兩人藍綠對決，兩人支持度皆約為四成，差距僅0.1%，若是民眾黨派出邱臣遠加入戰局，其支持度為3.5%，使謝支持度降至39.5%，蔡支持度降至38.7%。但不論是二人或三人對戰，現階段都是一場非常激烈的五五波選戰。

根據《ETtoday新聞雲》今公布的民調結果，若年底基隆市長由謝國樑與蔡適應兩人藍綠對決，兩人支持度皆約為四成，差距竟僅0.1%，幾近相同；若台灣民眾黨派出邱臣遠加入戰局，其支持度為3.5%，使謝國樑支持度降至39.5%，蔡適應支持度降至38.7%。三人對決情況下，雖蔡適應與謝國樑雙方差距增加為0.8%，但仍屬誤差範圍內，由此可見，不論是二人或三人對戰，現階段都是一場非常激烈的五五波選戰，後續值得觀察。

謝國樑與蔡適應兩人對比支持度。(《ETtoday新聞雲》提供)

邱臣遠、謝國樑與蔡適應的對比支持度。(《ETtoday新聞雲》提供)

至於現任基隆市長林右昌施政滿意度部分，該民調結果顯示，基隆市民對現任市長林右昌的滿意度為72.9%（非常滿意28.7%、還算滿意44.2%）；另有21.0%基隆市民對現任市長林右昌感到不滿意（非常不滿意6.8%、不太滿意14.2%）。另外，基隆市民認為住在基隆市的幸福度為55.9%（非常幸福13.1%、還算幸福42.8%）；另有39.7%基隆市民認為不幸福（非常不幸福8.7%、不太幸福31.0%）。

該民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2022年2月22日至24日進行，調查方法是以「手機簡訊」進行，以基隆市年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查回收有效樣本數為810份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負3.44%。