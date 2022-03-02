今早出發點五甲公園，國民黨籍高市議長曾麗燕、議員邱于軒、劉德林、無黨籍議員參選人徐尚賢等人與會支持，眾人唱完國歌後展開今日行腳行程。（柯宗緯攝）

國民黨副祕書長、台北市議員羅智強的公投謝票之旅，今（2）日中午已走到高雄大寮區公所，明天則將轉往最終站屏東，國民黨主席朱立倫預料將現身力挺。是否明天會宣布參選桃園或高雄市長？羅智強表示，「應該不會那麼快」，還要一點時間想想。

高市議員李雅靜今早特地用羅志強發起的「希望公車」，從羅住宿的地方接到今早出發點五甲公園，國民黨籍高市議長曾麗燕、議員邱于軒、劉德林、無黨籍議員參選人徐尚賢等人與會支持，眾人唱完國歌後展開今日行腳行程。

高市議員李雅靜今早特地用羅志強發起的「希望公車」，從羅住宿的地方接到今早出發點五甲公園。（柯宗緯攝）

「一走就有路！」羅智強表示，現在大多媒體都已經變成執政者的文宣機器，任務變成監督在野黨，背棄媒體的天職，國民黨也無法跟資源龐大的網軍比拚，唯有用腳、用誠意，爭取大家的認同。

羅智強也分享謝票之旅途中有趣小故事，他說，在嘉義時遇到熱情的村長邀請他進入服務處喝飲料，後來才知道對方是民進黨籍。另在台南遇到檳榔西施粉絲，還幫對方賣了2包檳榔，重點是對方還是民進黨的支持者，可見台灣民眾沒有那麼明顯的藍綠之分。

高市議員李雅靜今早特地用羅志強發起的「希望公車」，從羅住宿的地方接到今早出發點五甲公園。（柯宗緯翻攝）

高市議員李雅靜今早特地用羅志強發起的「希望公車」，從羅住宿的地方接到今早出發點五甲公園。（柯宗緯翻攝）

羅智強表定全台走400公里，迄今已走了逾550公里，今下午啟程至屏東，明天在最終站屏東，傳出黨主席朱立倫將特別南下現身力挺。羅智強坦言，明天主席會來，但應該不會那麼快宣布參選與否，還是要各界再多給他一點時間思考。

曾麗燕肯定羅智強的行腳毅力及精神，她說，值得成為所有民意代表的表率，羅智強也想為國民黨做更多有利於百姓的事情。李雅靜則指出，這次響應「希望公車」，公投失敗後就失眠那一晚，強調國民黨沒有本錢傷心下去，大家跟著羅智強繼續走下去，並持續服務在地。

邱于軒笑說，這2天跟著走，腳都不是自己的了，明天還要跟著走到屏東，她看著民眾打招呼喊加油，感動點滴在心裡，與其說「與強同行」，倒不如說與民同行，也呼籲支持者「別灰心，為台灣繼續拚」。

今午行腳到大寮區公所時，仍有支持者高喊「把羅智強留在高雄」，勸進羅參選高雄市長的聲音不絕於耳。而今天高雄豔陽高照，天氣猶如夏天炎熱，有支持者特地送上大量的大寮紅豆冰，讓大家涼快一下。

國民黨副祕書長、台北市議員羅智強的公投謝票之旅，今（2）日中午已走到高雄大寮區公所。（柯宗緯攝）