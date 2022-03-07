國民黨副祕書長、台北市議員羅智強日前完成縱走590公里的謝票之旅後，休息3天，由於他已宣布不競選連任議員，下一步則待謝票結束後將對外宣布未來的動向。而他今(7日)在臉書則是語帶玄機地說，這三天問了很多好朋友的意見下一步要怎麼走，心中的想法也愈來愈清楚，「擺在眼前的選擇並不容易」。但他仍未明確透露是否會參選年底的縣市長選舉。

羅智強今在臉書以「綁緊鞋帶，準備走下一段路」為標題寫下，他透露在休息的這3天中，其實也不算休息，關於下一步要怎麼走，這3天問了很多好朋友的意見，心中的想法也愈來愈清楚，擺在眼前的選擇並不容易。

羅智強指出，但自己知道不管最後的選擇是什麼，都不會孤單，因為有大家一路的相知相伴。此文曝光一小時的時間後，已有近5000人按讚，不少人亦留言表示，「加油」、「相信你心裡已有定見了！不管你做什麼決定，我都支持你的」、「說的真好！有信心！堅持到底」、「歡迎來桃園」、「參選桃園市必勝」。