國民黨副秘書長、台北市議員羅智強完成590公里的徒步謝票之旅後開始休息，因他早就宣布不會競選連任議員，因此接下來的動向讓各界相當關注。日前羅智強在臉書表示，「擺在眼前的選擇並不容易，但我知道，不管我最後的選擇是什麼，都不會孤單」，今（9）日他再度於臉書發文，透露自己正「天人交戰」，讓支持者全都留言力挺。

羅智強日前在臉書表示，謝票之旅後休息了幾天，關於「下一步要怎麼走」，他透露有問了很多好朋友的意見，心中的想法也愈來愈清楚。羅志強指出「擺在眼前的選擇並不容易」，但也說「不管我最後的選擇是什麼都不會孤單。因為，我的人生，有大家一路的相知相伴」。

不過自稱「心中想法愈來愈清楚」的羅智強，今日中午卻突然在臉書發文說「天人交戰」，還選用一片火焰的背景圖，不難看出其心中的猶豫與拉扯。

該貼文不到一小時就有超過1500人點讚，還有上百支持者留言力挺，紛紛說「加油！決定好了趕緊告訴大家」、「無論強哥做任何決定，我都支持您」、「努力往前衝，是戰將就要有勇氣衝」、「加油強哥，我們是你最強的後盾！」