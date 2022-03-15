被視為下屆國民黨桃園市長熱門人選的台北市議員羅智強，日前展開「1000公里傾聽桃園之旅」，昨(14日)走到蘆竹地區，他說，充分感受到飽受火災煙毒之苦的蘆竹人，這幾天難過的日子，因為走了15.2公里回到家後，喉嚨一直癢到深夜，而前輩曾說過「看台灣，桃園是縮影」，這句話也讓他在走完這一趟與蘆竹的邂逅後，格外印象深刻。

由於位在蘆竹區的美福倉儲因連日燃燒，空氣中瀰漫濃郁塑膠味，讓當地民眾苦不堪言。羅智強在臉書透露，走了一圈蘆竹，也充分感受到飽受火災煙毒之苦的蘆竹人這幾天難過的日子，老前輩曾說「看台灣，桃園是縮影，人口結構：閩、客、外省、原民、外籍新住民，各有比例，『五族共榮』，產經發展：工業取代農業，服務、金融，蓬勃發展。看桃園，蘆竹可以投射全貌，山海皆具，聚落分明，高樓臨瓦舍，區內分城鄉」，這一趟與蘆竹的邂逅，讓他印象深刻。

羅智強指出，這一趟行腳很少看到公車穿梭，捷運綠線的規劃，似乎也不能滿足蘆竹人眼前的需求，該怎麼做可以讓蘆竹更好，凡此種種、無數想法，皆在他心中慢慢萌芽。他並在留言處問當地居民，「蘆竹的朋友們，如果你是桃園市長，你想為蘆竹帶來什麼改變？

」

至於何時宣布是否會參選桃園市長？羅智強日前也將自己比喻為把水倒空的杯子，不懷任何定見，向桃園的朋友請益、傾聽，看桃園、走桃園，形塑對桃園的想法，發掘大家的心聲。他說最後一定會做出對自己，也對桃園負責任的決定。