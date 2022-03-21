六都誰最愛買新屋？內政部不動產資訊平台最新資料顯示，2021Q4全國平均屋齡為25.2年，六都中屋齡五年內交易佔比最高的是桃園，佔21.7％，其中屋齡一年內的交易，比例高達14.9％，平均購屋屋齡也以桃園最低，僅19.5年，成為六都中最「喜新厭舊」的城市。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年新推案多採社區規劃，設計氣派新穎，基地夠大的話，還能規劃庭院造景，以及多樣公設，吸引年輕購屋族目光，不過礙於都會區缺乏可開發空地，加上總價考量，一般小資家庭想住輕屋齡新房，多半得往新興重劃區尋覓，而北北桃三都價格最親民、供給量最多的就是桃園，青埔高鐵特區，小檜溪，以及中路、經國等都是近年熱門重劃區。

六都中屋齡最高的是台北市，平均屋齡29.7年，台中市也高達29.2年，幾乎都逼近危老重建門檻！張旭嵐表示，台北市和台中市也是危老受理件數最多的兩大都會，在老屋重建題材發酵下，高屋齡物件市場性提升，加上老公寓華廈本身使用坪數較大，且許多物件更位居市區精華地段，除可自住享受便利機能外，未來還有「改建舊變新」的增值潛力，因此頗受買家青睞。鑒於台灣氣候多雨潮濕，屋齡超過20年以上的住宅，多少都有漏水壁癌的問題，因此建議購買20年以上房屋，應預留翻修管線和裝潢修繕的費用。

特別的是，六都之外的各縣市，以新竹縣平均屋齡最輕，僅17.7年！張旭嵐指出，新竹縣的房市交易高度集中於縣治竹北市，而竹北是近20年快速發展的新穎城市，全市遍布新興重劃區，房市供給可說是充滿新鮮朝氣，其中縣一、縣二、縣三和高鐵特區等四大重劃區為市場主力，加上竹北受惠竹科園區的買盤加持，客源結構年輕且購買力強，選新不選舊的態度鮮明，使新竹縣的平均買賣屋齡青春洋溢。