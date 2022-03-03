基隆市警局第四分局警員今天下午3時許，在基隆市中山一路巡邏時發現一名年約40歲男子形跡可疑，於是上前盤查，男子疑因畏罪，當場吞下不明白色粉末。警方趕緊將他送往基隆醫院診治，目前生命無虞，警方已介入調查，釐清毒品來源。

基隆醫院指出，已找醫生照胃鏡，安排電腦斷層，須待醫生了解是否可取出，理想狀態是取出，但假設破掉的話，要看毒品種類，有的毒品有解毒劑，視毒品種類處理，若破掉被胃吸收，恐造成痙攣、休克。

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