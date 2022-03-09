基隆市中正區中正路170巷有2處邊坡過去發生土石滑落情況，地方盼能設置防護措施。（立委蔡適應提供／陳彩玲基隆傳真）

立委蔡適應服務處、市議員張顥瀚今舉辦會勘。（立委蔡適應提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市中正區中正路170巷有2處邊坡過去發生土石滑落情況，地方盼能設置防護措施，立委蔡適應服務處呼籲，權責單位在防汛期和雨季前，盡快發包作業。農業委員會水土保持局回應，今年將核撥約500萬經費進行防護作業。

立委蔡適應服務處、市議員張顥瀚今舉辦會勘，邀請國有財產署北區分署基隆辦事處、農業委員會水土保持局、基隆市政府產業發展處、中正區公所、入船里長郭蒼成、中正里長梁火龍到現場會勘。

郭蒼成表示，中正路170巷1號旁為國有土地、上方植被狀況生長良好，但邊坡有數顆大石頭，研判大雨過後加上天然風化掉落，因距離民宅只有十步之遙，擔心有安全疑慮，希望權責單位可以設置防護措施。

另外，在中正路594號旁，日前已由基隆市政府設立防護措施攔截，不過，中正里長梁火龍指出，該處岩盤不穩固，又有裸露和碎石掉落，盼可以早日加固邊坡，避免影響用路人安全。

市議員張顥瀚表示，中正區有許多山坡都在主要幹道旁，中正路的邊坡和北寧路的邊坡是同樣的情形，以前發生過多次崩塌，加上今年雨水特別豐沛，要求有關單位加速辦理加固措施、防範未然。

立委蔡適應服務處主任林明智說，基隆位於海邊，長年受東北季風和地震影響，增加岩盤剝落風險。他提及，中正路594號旁需插錨和灌漿加固；中正路170巷1號旁則需防護圍籬措施、隔絕落石，建議基隆市政府、中正區公所在防汛期和雨季前，盡快發包作業。

對此，農業委員會水土保持局回應，今年準備核撥約500萬經費，將在2處邊坡進行加固及防護作業。