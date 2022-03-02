越南籍陳姓女子在未具我國醫師執照情況下，開設醫美診所。（移民署提供／陳彩玲基隆傳真）

診所內具手術檯、麻醉管制藥品等，一應俱全。（移民署提供／陳彩玲基隆傳真）

越南籍陳姓女子2020年以製造業技工名義來台，在未具我國醫師執照情況下，開設醫美診所，從事紋眉、豐唇等整形手術，並在社群媒體直播隆鼻手術，估計獲利約數百萬元。移民署日前查獲陳女等3人，依違反醫師法、入出國及移民法等罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。

移民署北區事務大隊基隆市專勤隊接獲檢舉，陳女於臉書、TIKTOK等社群，公開為不特定人進行隆鼻、割雙眼皮等侵入性醫療行為，經蒐證後向桃園地檢署檢察官陳美華報請指揮，日前與移民署北區事務大隊機動隊、桃園市警察局中壢分局、桃園市政府衛生局等單位，持搜索票前往隱身商辦大樓的地下醫美診所，當場查獲陳女子及助理等人，正非法為顧客實施醫美手術。

基隆市專勤隊表示，陳女原在越南從事美容工作，2020年以製造業技工名義來台，在未具有中華民國醫師執照情況下，私自承租辦公大樓，開設醫美診所長達1年時間，從事紋眉、豐唇、割雙眼皮、隆鼻等整形手術，費用從3000至4萬元不等，每月手術人數達15人，估計已替200多名同鄉整形，獲利約300萬元，診所內具手術檯、麻醉管制藥品等，一應俱全。

基隆市專勤隊長吳鈞城強調，這些違法醫美診所雖隱身商辦大樓，查緝不易，但會持續與衛生單位及相關治安機關合作，深入追查，杜絕不法醫美危害，並呼籲，找不具醫師資格的地下醫美診所施做美容手術，據高危險性，一旦手術失敗，除面貌無法復原外，手術中也可能因為麻醉導致身體不適，隨時有生命危險。

基隆市專勤隊偵訊後，將陳女等3人依違反醫師法、入出國及移民法等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

基隆市專勤隊長吳鈞城強調，違法醫美診所雖隱身商辦大樓，查緝不易，但會持續與衛生單位及相關治安機關合作，深入追查，杜絕不法醫美危害，並呼籲，找不具醫師資格的地下醫美診所施做美容手術，具高危險性，一旦手術失敗，除面貌無法復原外，手術中也可能因為麻醉導致身體不適，隨時有生命危險。