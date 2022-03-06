今年慶祝大會林右昌親自表揚績優團體及服務員。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市童軍會今天舉辦童軍節慶祝大會，表揚績優童軍團和個人。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市童軍會今天舉辦童軍節慶祝大會，表揚績優童軍團和個人，基隆市長林右昌卸下基隆市童軍會理事長職務，交由教育處代理處長杜國正接任，並期許童軍夥伴能持續以實際行動關懷社會。

基隆市童軍會每年3月5日童軍節皆會舉辦慶祝大會，今日上午在暖暖高中展開一系列活動，現場超過400人共襄盛舉。林右昌上台致詞時表示，童軍除了著重品德及人格提升，更重要的是服務人群的精神，希望大家走入社會，當國家社會發生重大事件，也應該看到童軍夥伴的身影。

今年慶祝大會林右昌親自表揚績優團體，其中天翔複式童軍團、中山高中童軍圑及雞籠26團獲全國績優童軍團；建德國中童軍團、鄉野複式童軍團、佛光極樂團、武崙國中童軍團則獲基隆市績優童軍團。另頒發績優服務員4人、績優團領導人獎章21人。

會中，除頒發第9屆童軍會理監事證書，林右昌也宣布卸下已連任2屆基隆市童軍會理事長職務，交接給教育處代理處長杜國正，期許所有成員能盡心推廣、舉辦各項童軍活動，維護童軍榮譽及掌握本市童軍的發展進程。

慶祝大會後，童軍會舉辦童軍專科章考驗、幼童軍及童軍分站體驗活動。林右昌說，期望透過各項童軍活動，培養學生品德與服務精神，進而發揮「人生以服務為目的」童軍精神，回饋社會。

童軍專科章考驗包括社區公民專科章、國家公民專科章、測量專科章、球類專科章、體適能專科章、環境保護專科章、生態保育專科章；幼童軍分站體驗活動包含幾何繩索、默契排隊；童軍分站體驗活動則以遊戲為主軸，融入斜降、生火、工字旗桿、搭帳、雙旗等童軍技能元素。