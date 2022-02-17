基隆女中學生高帷宸去年底代表基隆市參加全國語文競賽閩南語情境式演說獲特優，昨行政院長蘇貞昌親自接見表揚。（讀者提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆女中學生高帷宸去年底代表基隆市參加全國語文競賽閩南語情境式演說獲特優，昨行政院長蘇貞昌親自接見表揚。高帷宸表示，上小學前和外婆同住都用閩南語溝通，產生濃厚的興趣，因為是維繫與外婆間的愛與關懷。

2020年高帷宸第一次代表基隆參加全國高中組閩南語演說比賽，雖未能順利獲勝，但經一年的努力及實力累積，去年12月參與全國語文競賽第一次舉辦的閩南語情境式演說比賽時，榮獲高中組特優。

當時比賽模式為30分鐘前抽一張4格圖片，選手自行組織內容於4分鐘內完成演說，並接受台下4位評審提問，高帷宸以豐富又有趣的口說內容及機智幽默對答贏得評判青睞。

昨天高帷宸在指導老師周筱文、基隆市語文競賽閩南語培訓學校楊志欽陪同下，參與院長蘇貞昌接見，並獲頒ipad獎勵，展現基隆女中及基隆市在閩南語推動學習的績優成效。

高帷宸表示，她會在閩南語的學習上繼續努力，利用寒假參與「ACE島語文化教育營」，到外縣市資源弱勢地區協助學生學習營，結合家鄉、文化、教育，將語言融入教學裡，希望有朝一日能為閩南語的傳承與推動奉獻心力與付出。