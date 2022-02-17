英澳領袖視訊 強調台海穩定挺台參與國際組織 11:352022/02/17 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 英澳領袖在視訊通話中，強調台灣海峽和平穩定重要性，並表示支持台灣參與國際組織。(圖／美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國首相強生（Boris Johnson）和澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今天在視訊通話中，強調台灣海峽和平穩定重要性，並表示支持台灣有意義參與國際組織。 路透社報導，英國承諾在與澳洲的協議中投入2500億英鎊，以助強化印度太平洋地區安全。兩國領導人也對中國的新疆政策表達嚴重關切。 強生和莫里森也呼籲中國保護香港人權、自由和高度自治。 民眾黨賴香伶宣布選桃園市長 黨內初選先對決謝立功 美國檢討中國行動計畫 防諜避開學術界 #強調 #參與 #國際組織 #莫里森 #中國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 聯準會會議紀要：通膨居高難下 官員考慮加速升息 11:342022/02/17 國際 撇開殲10C 泰想買F-35戰機 老美好為難 09:512022/02/17 軍事 北京冬奧》冰雪運動結合「請進來走出去」高水準外籍教練助跨越式發展 09:132022/02/17 兩岸 易綱談今年陸經濟：將恢復潛在增長率 估維持穩健貨幣政策 04:102022/02/17 全球財經 看大陸》人這一輩子，一定要去一趟延邊 00:012022/02/17 兩岸徵文 美議員推法案 要求在美上市公司披露是否有中共黨組織 09:002022/02/16 兩岸 專家傳真－綠色淨零碳人才架構與培育 04:102022/02/17 專題周報 遏制疫情快速蔓延 援港抗疫協調會設工作組對應港需求 08:332022/02/17 兩岸 中美貿易戰煙硝再起 USTR：需新工具應對中國 04:102022/02/17 全球財經 俄稱撤軍美國存疑 中法德關切 04:102022/02/17 話題觀察 中國人行行長：今年中國經濟將恢復潛在增長率 16:262022/02/16 財經 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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