英國首相強生（Boris Johnson）和澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今天在視訊通話中，強調台灣海峽和平穩定重要性，並表示支持台灣有意義參與國際組織。

路透社報導，英國承諾在與澳洲的協議中投入2500億英鎊，以助強化印度太平洋地區安全。兩國領導人也對中國的新疆政策表達嚴重關切。

強生和莫里森也呼籲中國保護香港人權、自由和高度自治。