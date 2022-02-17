英澳領袖今天舉行視訊會議，在兩國協議下，英國承諾支出2500萬英鎊（約新台幣9.5億元）以加強印太地區安全，兩國還強調台海和平穩定重要性，並支持台灣有意義參與國際組織。

英國首相強生（Boris Johnson）和澳洲總理莫里森（Scott Morrison）在視訊會議中呼籲台灣海峽維持和平穩定，並警告俄羅斯切勿入侵烏克蘭。

路透社報導，強生與莫里森會後在聯合聲明中說：「兩人都同意必須避免情勢惡化，並強調俄羅斯對烏克蘭的任何進一步侵略都將構成巨大的戰略錯誤，得付出慘重的人道主義代價。」

兩名領袖表示，承諾用於印太安全協議的資金，將提升區域在網路空間、國家威脅和海上安全等領域的恢復能力。

美、澳、日本、印度組成的「四方安全對話」（Quad）聯盟上週才剛召開外長會議，4國矢言深化合作，確保印太地區不受「脅迫」，暗指中國的經濟及軍事擴張。

此外，強生和莫里森針對「新疆人權遭侵犯的可信報告」表達「嚴正關切」，並「呼籲中國保障香港的權利、自由及高度自治」。

美國指控中國對待新疆維吾爾穆斯林的方式構成種族滅絕，還指稱中國犯下強迫勞動、監獄勞役等虐待行徑。中方則一概否認相關說法。

強生和莫里森還強調了「台海和平穩定的重要性，並表達對台灣有意義參與國際組織的支持」。

兩國領袖也提到在南海的海事權利及自由的重要性，宣稱他們強烈反對「任何可能導致情勢惡化、破壞區域穩定及基於法治的國際秩序的單方面行動，包括軍事化、脅迫和恫嚇」。

法新社還提到，兩國在聯合聲明中表示，澳洲在取得核動力潛艦方面有了「重大進展」。

美、英、澳去年組成AUKUS防衛聯盟，要協助澳洲打造核動力潛艦艦隊。強生和莫里森會後表示，美英專家目前正在澳洲為這項計畫提供建議。

澳洲表示有意在潛艦上配備常規武器，但尚未決定細節，例如是否選擇基於美國或英國核動力攻擊潛艦的艦隊。（譯者：曾依璇/核稿：徐睿承）1110217