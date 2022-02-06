確診「引水人」五度通知PCR都不到 高巿府擬重罰30萬

高雄6日新增4例本土確診個案，均與高雄港傳播鏈相關，其中3例屬於居隔期間發病的確診者，另外1例則是一名引水人，高巿府表示，相關單位至少五度通知該名引水人做PCR採檢，但該引水人都未到，造成社區傳播風險，高雄市長陳其邁表示，將依違反傳染病防治法裁處6萬元至30萬元罰鍰。

高市府衛生局說明，中央流行疫情指揮中心宣布高雄6日新增4名本土確診個案，3例屬於高雄港傳播鏈匡列者，在居隔期間發病，並無社區傳染風險，另1案則為高雄港區引水人，他於2月4日發病，自行快篩後於2月6日確定染疫，應屬高雄港區傳播鏈確診者，目前仍在釐清感染源當中。

衛生局指出，經疫調顯示，該名引水人與多艘貨輪接觸頻繁，曾接觸40艘輪船，但過年期間都在家中聚餐，目前已經匡列相關接觸者，同住家人經過PCR採檢全數呈現陰性反應，經查，該引水人多次接獲航港局、警察、簡訊、電話通知，卻僅執行1次採檢動作，其餘均未如期到檢。

陳其邁再次強調，接獲採檢通知的民眾，尤其港區、旗津造船廠、修船廠的工作人員，都必須如期到檢，降低病毒傳染風險，該名引水人屬於高風險人員，有接獲通知卻多次未如期篩檢，高市府將依違反傳染病防治法裁處6萬元至30萬元罰鍰。