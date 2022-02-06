Mountain Kidz舞團舉辦Mountain Kidz Freestyle Session Vol.4街舞比賽，活動主辦人八萬說，熱愛街舞的朋友能在過年期間齊聚一堂，讓整個賽事更具意義。（蔡旻妤攝）
Mountain Kidz舞團舉辦Mountain Kidz Freestyle Session Vol.4街舞比賽，活動主辦人八萬說，熱愛街舞的朋友能在過年期間齊聚一堂，讓整個賽事更具意義。（蔡旻妤攝）
由Mountain Kidz舞團舉辦Mountain Kidz Freestyle Session Vol.4街舞比賽，賽事歷經4小時，從40位舞者中選出冠軍。（蔡旻妤攝）
由Mountain Kidz舞團舉辦Mountain Kidz Freestyle Session Vol.4街舞比賽，賽事歷經4小時，從40位舞者中選出冠軍。（蔡旻妤攝）
由Mountain Kidz舞團舉辦Mountain Kidz Freestyle Session Vol.4街舞比賽，賽事歷經4小時，從40位舞者中選出冠軍。（蔡旻妤攝）
由Mountain Kidz舞團舉辦Mountain Kidz Freestyle Session Vol.4街舞比賽，賽事歷經4小時，從40位舞者中選出冠軍。（蔡旻妤攝）
由Mountain Kidz舞團舉辦Mountain Kidz Freestyle Session Vol.4街舞比賽，賽事歷經4小時，從40位舞者中選出冠軍。（蔡旻妤攝）
由Mountain Kidz舞團舉辦Mountain Kidz Freestyle Session Vol.4街舞比賽，賽事歷經4小時，從40位舞者中選出冠軍。（蔡旻妤攝）
由Mountain Kidz舞團舉辦Mountain Kidz Freestyle Session Vol.4街舞比賽，賽事歷經4小時，從40位舞者中選出冠軍。（蔡旻妤攝）
由Mountain Kidz舞團舉辦Mountain Kidz Freestyle Session Vol.4街舞比賽，賽事歷經4小時，從40位舞者中選出冠軍。（蔡旻妤攝）

由Mountain Kidz舞團舉辦Mountain Kidz Freestyle Session Vol.4街舞比賽，賽事歷經4小時，從40位舞者中選出冠軍。主辦人八萬表示，以往賽事針對舞風或年齡都有限制，這次特別不設限，準備多元舞風及曲風讓舞者們抽籤，更添賽事可看性。參賽者表示，以往參賽平均年齡約20歲，今年有許多前輩們一起參與，老朋友、新朋友在年節期間以舞相聚，非常開心。

快速連續的動作，隨著音樂又迅速停頓在特定姿勢，吸引觀眾目光，40位舞者們逐一上台賣力舞動，博得滿堂喝采。八萬說，一般街舞比賽會限定舞蹈風格，這次特別準備popping、 hip hop、Dancehall等多種風格曲目，當參賽者打開紅包，可能抽到自己擅長或不擅長的風格，此賽制除了讓舞者突破自我，也更讓觀眾了解到街舞的多元與多變性，有許多不同的可能。

活動歷經4個小時，最終由擅長Locking風格的SMILE脫穎而出奪得冠軍。已是師資等級的SMILE說，參賽前一直沒跟大家說他有報名，只因太想跟大家在舞台上切磋，也因為一路上遇到強勁對手，讓他必須全力以赴，而看到台東的同學們保持進步及衝勁，這些都能促使他繼續往前，希望大家一起加油。

評審大讚，今天的參賽者們無不發揮所長，全都拿出擅長的舞蹈技巧搭配音樂呈現，「已經不是看比賽，而是看大家精彩的表演」。而評分標準主要依據舞者的技術及身體協調性，技術和音樂性，如何以身體詮釋音樂非常重要，其他則是端看個人特色。

八萬進一步表示，以往街舞僅被視為一項運動或才藝，但國際奧會宣布2024年巴黎奧運將新增4項運動項目，其中街舞Breaking已列入比賽項目之一，他期待街舞走上國際舞台後，會有更多人願意認識街舞。

#街舞 #舞者 #音樂 #風格 #台東