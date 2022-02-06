Mountain Kidz舞團舉辦Mountain Kidz Freestyle Session Vol.4街舞比賽，活動主辦人八萬說，熱愛街舞的朋友能在過年期間齊聚一堂，讓整個賽事更具意義。（蔡旻妤攝）

由Mountain Kidz舞團舉辦Mountain Kidz Freestyle Session Vol.4街舞比賽，賽事歷經4小時，從40位舞者中選出冠軍。（蔡旻妤攝）

由Mountain Kidz舞團舉辦Mountain Kidz Freestyle Session Vol.4街舞比賽，賽事歷經4小時，從40位舞者中選出冠軍。（蔡旻妤攝）

由Mountain Kidz舞團舉辦Mountain Kidz Freestyle Session Vol.4街舞比賽，賽事歷經4小時，從40位舞者中選出冠軍。（蔡旻妤攝）

由Mountain Kidz舞團舉辦Mountain Kidz Freestyle Session Vol.4街舞比賽，賽事歷經4小時，從40位舞者中選出冠軍。（蔡旻妤攝）

由Mountain Kidz舞團舉辦Mountain Kidz Freestyle Session Vol.4街舞比賽，賽事歷經4小時，從40位舞者中選出冠軍。主辦人八萬表示，以往賽事針對舞風或年齡都有限制，這次特別不設限，準備多元舞風及曲風讓舞者們抽籤，更添賽事可看性。參賽者表示，以往參賽平均年齡約20歲，今年有許多前輩們一起參與，老朋友、新朋友在年節期間以舞相聚，非常開心。

快速連續的動作，隨著音樂又迅速停頓在特定姿勢，吸引觀眾目光，40位舞者們逐一上台賣力舞動，博得滿堂喝采。八萬說，一般街舞比賽會限定舞蹈風格，這次特別準備popping、 hip hop、Dancehall等多種風格曲目，當參賽者打開紅包，可能抽到自己擅長或不擅長的風格，此賽制除了讓舞者突破自我，也更讓觀眾了解到街舞的多元與多變性，有許多不同的可能。

活動歷經4個小時，最終由擅長Locking風格的SMILE脫穎而出奪得冠軍。已是師資等級的SMILE說，參賽前一直沒跟大家說他有報名，只因太想跟大家在舞台上切磋，也因為一路上遇到強勁對手，讓他必須全力以赴，而看到台東的同學們保持進步及衝勁，這些都能促使他繼續往前，希望大家一起加油。

評審大讚，今天的參賽者們無不發揮所長，全都拿出擅長的舞蹈技巧搭配音樂呈現，「已經不是看比賽，而是看大家精彩的表演」。而評分標準主要依據舞者的技術及身體協調性，技術和音樂性，如何以身體詮釋音樂非常重要，其他則是端看個人特色。

八萬進一步表示，以往街舞僅被視為一項運動或才藝，但國際奧會宣布2024年巴黎奧運將新增4項運動項目，其中街舞Breaking已列入比賽項目之一，他期待街舞走上國際舞台後，會有更多人願意認識街舞。