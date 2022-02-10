國立台灣交響樂團年度樂季下半即將開始，特別邀請小提琴家余道昌和澳大利亞世界管弦樂團首席指揮亞歷山大．布魯格合作，詮釋極為經典的西貝流士小提琴協奏曲，余道昌表示，這部作品和其他小提琴協奏曲很不一樣，「在音樂高點激昂之處，他反而標上了漸弱符號，這是很重要也常常被忽略的細節。」

余道昌表示，這首作品和他很有緣分，這是他在1994年、21歲時參加由台北市立交響樂團舉辦的國際小提琴大賽時演奏的曲子，他表示，當時比賽共有兩輪，他順利入選決賽，「那時難得有國人進入比賽，在宣布結果時樂團團員都陪我等待，從第六名宣布到第二名，有從缺也有外國人得獎，結果第一名再度從缺。」

余道昌表示，那次比賽的結果影響了他的心情，「我學會了比賽除了實力，還有運氣，我那次可能真的運氣不好。經過28年，我要把我對西貝流士的詮釋以及多年累積的歷練再表現給觀眾聽。」

余道昌擁有馬里蘭大學音樂博士、琵琶第音樂院碩士學位，他來自台北，4歲時在大提琴家馬友友父親馬孝駿的啟蒙下學琴，之後陸續與小提琴名師李麗淑、李淑德學習，1984年獲得台灣區音樂比賽小提琴獨奏首獎，隔年通過教育部音樂資賦優異兒童出國甄試。曾獲Marbury小提琴比賽首獎、Yale Gorden弦樂比賽首獎。

余道昌表示，他小時候學小提琴時一學就愛上，能到處演出也是他從小的夢想，特別的是，他在高中階段因為迷上蘋果電腦，也曾想過要到電腦公司上班，為此在1991年以小提琴演奏及電機工程雙主修全額獎學金考取約翰霍普金斯大學，「但我後來還是選擇最愛的小提琴，工程的訓練對我也很有幫助，我可以有條理地和學生分享練琴的步驟與方法。」

余道昌表示，他經常和學生分享深度了解每首作品的重要性，因為在美妙的音樂背後，作曲家的思考方式，演奏的技巧，都有邏輯也有跡可循，「我們很多時候會透過直覺解讀音樂內涵，但作曲家其實花了很多時間修改與思考，若能深入瞭解這一點，演奏出來的音樂會不一樣。」音樂會將於2月24日在台北國家音樂廳、2月27日台中國家歌劇院大劇院登場。