綜藝大哥大胡瓜、白家綺主持的民視競技歌唱節目《台灣那麼旺》分為青少年組與成人的高手組，胡瓜提攜後輩不遺餘力，與製作團隊建議讓表現優異過關青少年組的13歲天才小歌手鍾采穎資優越級到高手組比賽，讓節目呈現「小朋友對戰大人」的場面。

胡瓜說過關後的鍾采穎有次回來參加特輯，訪問後才知她很想常常來，無奈每隔周從南部來回高鐵與住宿真的無法負荷。聽完心疼又惜才的胡瓜，自掏腰包為她支付北上費用，歌聲穩定度被譽為「小江蕙」，甚至提議讓她越級與成人高手組比賽。

在經過胡瓜不斷鼓勵下終於回來比賽的青少年組小關主鍾采穎，今年才13歲，即將越級挑戰高手組，她為了證明不是只能唱抒情歌，本周挑戰歌手郭婷筠的《女人膽》，讓大家非常期待，鍾采穎說：「感謝瓜哥的疼惜，會努力比賽把歌練得更好。」

《台灣那麼旺》在胡瓜與白家綺主持下節目屢創佳話，有比到一半就被發掘出道出專輯的蔡家蓁，創造出吉巴奈、魏妙如超級唱將拿到過關百萬獎金的關主，甚至青少年組的11歲洪尚捷與13歲楊博智被星探發掘，發行首張EP《校園西遊》，讓許多熱愛歌唱的人發光發熱被看見，成為有星夢的又愛唱歌的人想要參加的舞台。《台灣那麼旺》每周六晚8點在民視播出。