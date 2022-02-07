小編今天（7日）精選5件不可不知的國內外財經大事。經過農曆新年9天假期，台股今迎來虎年首個開盤日，許多股民期待能上演紅包行情，而在牛年封關周，官股與投信鎖定多檔權值股，不僅護盤也提前押寶虎年開紅盤，受青睞的包括台積電、聯發科、鴻海、中鋼、華碩及友達等個股。

【1】咬錢虎來了 16檔籌碼雙優股發威

台股萬八關卡壓力重重，惟官股與投信封關周買超股多鎖定具前景的權值股，不僅護盤，也押寶金虎年開紅盤行情，權值龍頭台積電成首選，封關周三個交易日獲官股券商累積買超19億元、投信也買13.87億元，與聯發科等共16檔，成為官股券商、投信「雙籌碼」力挺股，紅包行情可期。

【2】今開紅盤 台股迎補漲行情

台股7日虎年開紅盤，在美超級財報周屢傳佳音，美股四大指數在農曆年封關期間累計漲幅達2.31～4.13％，因台美股市連動性佳，外資看好2022年雲端相關資本支出堅實，有利台系供應鏈後勢，加上台積電元月營收及MSCI明晟季度調整即將公告，利多消息簇擁，及國安基金有意作多的心態下，台股開紅盤可期。

【3】穩物價 政院祭六大措施

為了紓解輸入性通膨，緩和外食業者成本壓力，行政院長蘇貞昌6日召開「物價及金融穩定議題討論會議」，提出六大穩定物價措施，決定自7日起至4月底止，免徵進口黃豆、玉米，以及小麥營業稅，奶油、烘焙用奶粉進口關稅減半，調降汽柴油貨物稅，民生用天然氣及瓦斯凍漲，原實施至3月底的水泥貨物稅減半、小麥關稅降為免稅、牛肉關稅減半也將一併延長至4月底。

【4】環球晶大擴產 千億銀彈上膛

矽晶圓大廠環球晶董事長徐秀蘭6日表示，環球晶公開收購德國世創（Siltronic）一案於交易截止日前（2022年1月31日），未能成就所有所需收購條件，因此將執行擴產計畫，原規劃用於收購案資金將轉為資本支出及營運周轉使用。

【5】就業強勁 Fed升息催油門

今年初即便在Omicron變種病毒席捲美國的情況下，1月就業報告意外強勁成長，令市場更加預期聯準會（Fed）將在3、5、6月決策會議連番升息，且3月一口氣升息2碼的機率也提高。