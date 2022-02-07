公共電視當家台語主播吳國禎，2020年6月遭女同事Amy申訴性騷擾，經申訴處理委員會調查，認定申訴成立，Amy請求賠償20萬元精神慰撫金以及醫療費用，士林地院審結，吳男的行為已侵犯Amy人格尊嚴，造成其精神上痛苦，判決吳須賠償1萬6000元給予Amy。

Amy指控，前年6月中，吳在茶水間遇到她，突然靠近說：「我如果對你腳來手來，你會不會不喜歡」，經過2周，Amy因工作緣故，將節目流程稿給予吳，吳卻稱要去「秘密基地」，帶她進入隱密的茶水間小房間，突然關燈說「選男朋友要選我這種已婚的比較好」、「整個台內沒有人比我更適合當妳男朋友」，Amy受到驚嚇不知所措，回神後趕緊逃離，過了3個月仍有焦慮、失眠、發抖、過度換氣等症狀，被診斷為「廣泛性焦慮症」。

吳國禎辯稱，《公視》申訴及申覆處理委員會決議申訴成立，僅以他單獨帶女同事到茶水間的行為有所不當，與性騷擾不同，而且，在6月中，Amy如果感覺不舒服，對他已有警覺心，一定會避免與他有單獨相處，又怎麼會在月底被帶到茶水間性騷擾，Amy還常在他的臉書粉專按讚，顯示兩人並沒有嫌隙，還會私訊詢問台語發音的問題，Amy矛盾的行為表現，顯示指控並非事實。

判決指出，公視同事證稱，曾看到Amy在茶水間，拿刀比劃對吳說「你如果對我怎樣，我就會怎樣」，當時以為他們在聊天，直到月底，女同事說她被帶到茶水間關燈，轉述時仍有恐懼的情緒，同事還發現，事件過後有同事經過、拍Amy的身體，發現她容易緊張。

法官認為，吳男行為已侵犯女同事人格尊嚴，判決須賠償1萬6000元精神慰撫金，另外，精神科醫師以及心理諮商支出的醫療費用，無法證明與加害行為因果關係，駁回聲請。